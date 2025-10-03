Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en Twickenham por el cierre del Rugby Championship

El seleccionado argentino se mide este sábado desde las 10:00 ante los Springboks en Inglaterra. Los dirigidos por Felipe Contepomi ya no pelean por el título, pero buscan cerrar con una alegría y complicar a los sudafricanos, que llegan como líderes del torneo.

Hoy 01:23

Los Pumas disputarán este sábado su último partido en el Rugby Championship 2025 frente a Sudáfrica, en el Twickenham Stadium de Inglaterra desde las 10:00. El conjunto de Felipe Contepomi viene de una dura derrota ante los Springboks por 67-30 en Johannesburgo, resultado que lo dejó sin chances matemáticas de pelear por el campeonato.

Pese a ello, la campaña de Argentina en el torneo es valorada como positiva: en cinco fechas cosechó dos victorias (ante Australia y Nueva Zelanda) y sufrió tres derrotas. Ahora, la meta será cerrar con un triunfo frente al campeón del mundo vigente y arruinarle la consagración.

Por su parte, Sudáfrica lidera la tabla con 15 puntos, apenas uno más que los All Blacks. Ambos ganaron tres encuentros y perdieron dos, pero los Springboks sacaron ventaja gracias a un punto bonus. Para coronarse campeones, deberán vencer a la Argentina; si no lo hacen, dependerán del resultado entre Australia y Nueva Zelanda, que se enfrentarán en el Optus Stadium.

Formación de Los Pumas

Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

DT: Felipe Contepomi.

Formación de Sudáfrica

Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (C), Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

DT: Rassie Erasmus.