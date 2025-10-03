Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025
En vivo: el Inter Miami de Messi y De Paul recibe a New England para acercarse a la cima en la MLS

Las Garzas juegan este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium. Ya clasificados a playoffs, los de Mascherano buscan cerrar la fase regular lo más arriba posible.

Hoy 21:16

El Inter Miami vuelve a presentarse este sábado a las 20.30 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale para enfrentar a New England Revolution, en un partido clave para sus aspiraciones en la Conferencia Este de la MLS. El equipo de Lionel Messi, ya clasificado por tercer año consecutivo a los playoffs, quiere sumar de a tres para intentar alcanzar a Philadelphia y Cincinnati, los líderes de la zona.

