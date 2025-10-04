Caputo y Bessent se reúnen este sábado para definir el salvataje financiero de Estados Unidos a la Argentina

El ministro de Economía y el secretario del Tesoro estadounidense negocian los detalles de un paquete financiero que podría activar recursos clave para estabilizar la economía argentina.

Hoy 07:33

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá hoy con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para definir la hoja de ruta del salvataje financiero que el presidente Donald Trump ha ofrecido a Javier Milei. Este encuentro es parte de una serie de negociaciones que buscan asegurar el apoyo económico de Estados Unidos, en medio de la incertidumbre financiera que atraviesa Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la agenda financiera de esta semana, el dólar oficial registró un aumento del 7%, aunque su alza fue contenido gracias a la intervención del Tesoro en el mercado. Esta situación reitera la necesidad de un acuerdo financiero que permita estabilizar las finanzas del país. La Secretaría del Tesoro de EE.UU. controla el Fondo de Estabilización Cambiaria, cuyo valor podría ser clave para financiar un swap de 20.000 millones de dólares, otorgar un crédito stand-by, comprar bonos, o intervenir en el mercado primario y secundario de títulos públicos.

El apoyo financiero de Estados Unidos se había adelantado a través de Twitter por parte de Bessent, quien reafirmó la disposición del gobierno estadounidense de asistir al gobierno de la Libertad Avanza en su proceso de reformas económicas. Sin embargo, la presión de los mercados financieros requiere anuncios concretos para evitar que la incertidumbre afecte aún más a la economía argentina.

Ayer, los bonos en dólares subieron más de 3% debido a la expectativa de este apoyo de EE.UU. Sin embargo, las expectativas del mercado deben ser respaldadas por acciones concretas. Por ello, hoy, en Washington, Caputo y Bessent definirán los recursos técnicos que el Tesoro de EE.UU. pondrá a disposición del gobierno argentino. Los detalles exactos del salvataje se discutirán en una reunión que también incluirá a Michael Kaplan, subsecretario del Tesoro; Santiago Bausilli, presidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

El paquete de apoyo financiero incluye la compra de bonos argentinos en dólares, un crédito stand-by, la compra de deuda pública secundaria o primaria, y un swap de 20.000 millones de dólares. Aunque el Fondo de Estabilización Cambiaria de EE.UU. dispone de cerca de 24.000 millones de dólares, esta cifra no es suficiente para cubrir todas las necesidades del programa de asistencia financiera.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también jugará un rol crucial en las negociaciones, dado que respalda el programa de ajuste fiscal impulsado por Milei. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresó su apoyo a las reformas de Argentina, destacando que EE.UU. está trabajando estrechamente con las autoridades argentinas para gestionar el apoyo financiero.

El objetivo de Caputo y Bessent es realizar un anuncio formal antes de la apertura de los mercados financieros el próximo lunes 6 de octubre. Las próximas horas serán cruciales, ya que la definición de los recursos financieros determinará la estabilidad económica de Argentina en los días previos a las elecciones del 26 de octubre y a la cumbre entre Milei y Trump en la Casa Blanca.