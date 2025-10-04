Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025
En vivo: en un partidazo, el Chelsea de Fernández, Garnacho y Buonanotte recibe al Liverpool de Mac Allister

Los Blues buscan levantar cabeza en Stamford Bridge ante el líder del campeonato, que llega golpeado por su tropiezo en Champions. Se juega este sábado desde las 13:30.

Hoy 14:15

La Premier League ofrece uno de los duelos más esperados del fin de semana: Chelsea recibe a Liverpool desde las 13:30 en Stamford Bridge con realidades opuestas. El conjunto de Enzo Maresca no logra regularidad y se mantiene en mitad de tabla, mientras que los de Arne Slot defienden la cima, aunque con un ojo puesto en lo que haga el Arsenal, su escolta inmediato.

