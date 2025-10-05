Ingresar
En vivo: el Aston Villa de Martínez recibe al Burnley con la obligación de sumar para escapar del fondo

Desde las 10.00 en el estadio Villa Park, el arquero argentino vuelve a la acción con el objetivo de sumar su segundo triunfo en la Premier, para meterse en zona de copas europeas.

Hoy 10:40
Dibu Martínez Aston Villa

En el cierre de la séptima jornada de la Premier League, Aston Villa y Burnley se medirán este domingo desde las 10.00 (hora argentina) en el estadio Villa Park, en la ciudad de Birmingham. El encuentro promete intensidad entre dos equipos que necesitan sumar de a tres para escalar en la tabla.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

