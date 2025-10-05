El Atlético de Simeone va por otro triunfo ante Celta para seguir trepando en LaLiga

Con Simeone al mando y Julián Álvarez en racha, el equipo colchonero quiere prolongar su gran momento en Balaídos.

Hoy 08:24

El Atlético de Madrid de Diego Simeone cierra este domingo la jornada 8 de LaLiga EA Sports cuando visite al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, desde las 16:00 (hora argentina). Los colchoneros, que atraviesan su mejor momento en la temporada, buscarán una nueva victoria para acercarse a la cima y mantener su envión en todas las competencias.

El equipo madrileño llega en sexta posición con 12 puntos, decidido a recortar distancia con Real Madrid y Barcelona. En los últimos partidos mostró una versión arrolladora: goleó 5-2 al Real Madrid en el clásico y aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt por Europa League. Con figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez en gran nivel, el conjunto del “Cholo” apunta a seguir prendido en la pelea.

El entrenador argentino no podrá contar con Musso, Almada ni Cardoso, todos lesionados, pero recupera piezas importantes y confía en el rendimiento colectivo. Además, elogió la actitud del plantel: “Estamos compitiendo como queremos, con intensidad y ambición”, señaló en conferencia de prensa.

El presente del Celta

Enfrente estará un Celta de Vigo que necesita sumar urgente. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez marcha decimoctavo con 5 puntos, sin triunfos en el torneo (cinco empates y dos derrotas), aunque llega con impulso tras vencer 3-1 al PAOK por la Europa League.

Sin Aidoo, Ristic ni Cervi, el entrenador apostará a la juventud de su mediocampo, con Moriba, Beltrán y Álvarez como motores del equipo.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Radu; J. Rodríguez, C. Domínguez, M. Alonso, Mingueza; Moriba, Beltrán, Álvarez; P. Durán, Borja Iglesias y Zaragoza.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico; Julián Álvarez y Griezmann.