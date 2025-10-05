TC: con un final electrizante, Agustín Canapino se llevó el triunfo en San Nicolás

El piloto de Arrecifes le ganó el duelo a Rossi en el cierre de la carrera y sumó una nueva victoria.

Hoy 16:52

Agustín Canapino, al volante de su Chevrolet Camaro, se impuso con autoridad en la segunda fecha de la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera, disputada este domingo en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. Con esta victoria, el piloto de Arrecifes alcanzó su cuarto triunfo en las últimas cinco competencias, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

El podio lo completaron Matías Rossi (Toyota), que fue segundo, y Julián Santero (Ford Mustang), tercero. La carrera estuvo marcada por la lluvia que sorprendió en la previa, obligando a que la largada se realizara en una única hilera, lo que benefició al Misil Rossi, quien tomó la punta en los primeros giros. Detrás se acomodaron Canapino y Facundo Chapur (Torino).

Sin embargo, en la segunda vuelta, ambos perseguidores del líder protagonizaron un despiste, aunque con consecuencias distintas: Chapur cayó hasta la posición 39, mientras que Canapino logró recuperarse sin perder contacto con el piloto de Toyota.

El auto de seguridad ingresó en la sexta vuelta por un impacto en pista, y tras el relanzamiento, Rossi mantuvo la punta, con Canapino nuevamente como escolta y Santero en el tercer puesto. La definición llegó en las últimas vueltas, cuando una nueva neutralización por el despiste de Emiliano Spataro reagrupó al pelotón.

En el último giro, Canapino desplegó toda su experiencia y potencia para superar a Rossi, firmando una remontada impecable que le permitió alzarse con la victoria en San Nicolás.

Top 10 de la final del Turismo Carretera en San Nicolás

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) – 42:34.781 Matías Rossi (Toyota) – a 1.912 Julián Santero (Ford Mustang) – a 3.493 Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) – a 3.852 Ignacio Faín (Torino) – a 4.873 Nicolás Bonelli (Ford Mustang) – a 5.236 Nicolás Trosset (Ford Mustang) – a 5.731 Marcos Landa (Chevrolet Camaro) – a 6.272 José Manuel Urcera (Ford Mustang) – a 7.096 Andrés Jakos (Toyota) – a 7.601

El cuádruple campeón del TC volvió a demostrar su jerarquía en una competencia cambiante, y con esta victoria, Canapino se perfila como firme candidato a quedarse con una nueva corona en la categoría más popular del automovilismo argentino.