La Municipalidad anunció el cronograma de fumigaciones barriales para esta semana

Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en diversos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas impulsadas durante todo el año.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los sectores que abarcará esta semana su programa de fumigaciones en la continuidad de sus acciones preventivas desarrolladas a lo largo de todo el año.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El lunes los trabajos se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía. Lucía e Industria.
El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.
El miércoles las pulverizaciones se realizarán en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.
El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.
El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.