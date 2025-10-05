Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 22º
X
Locales

La Municipalidad anunció el cronograma de fumigaciones barriales para esta semana

Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en diversos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas impulsadas durante todo el año.

Hoy 22:26

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los sectores que abarcará esta semana su programa de fumigaciones en la continuidad de sus acciones preventivas desarrolladas a lo largo de todo el año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes los trabajos se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía. Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las pulverizaciones se realizarán en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición,  Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Boca se floreó con una goleada ante Newell’s, es líder y se ilusiona con la clasificación a la Libertadores
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT