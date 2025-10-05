La Municipalidad anunció el cronograma de fumigaciones barriales para esta semana

Las tareas se desarrollarán de lunes a viernes en diversos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas impulsadas durante todo el año.

Hoy 22:26

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los sectores que abarcará esta semana su programa de fumigaciones en la continuidad de sus acciones preventivas desarrolladas a lo largo de todo el año.

El lunes los trabajos se realizarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía. Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las pulverizaciones se realizarán en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las tareas se localizarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.