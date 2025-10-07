Seis hijos, casi el mismo nombre: la curiosa historia que sorprende en redes

La madre contó cómo surgió la tradición y aseguró que no le afectan las críticas. ¿Cómo se llaman?

Hoy 11:55

En Virginia, Estados Unidos, una pareja decidió mantener una costumbre poco común que rápidamente se volvió viral: todos sus hijos llevan nombres derivados de “Cameron”, el nombre del padre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carolyn Cousin, de 31 años, y su pareja Cameron Butts Sr., de 32, explicaron que la idea nació cuando eligieron el nombre de su primera hija. “Coincidimos en llamarla Camryn, la versión femenina de Cameron”, contó la madre en diálogo con la revista People.

Un año después nació un varón y lo llamaron Cameron Jr. “En ese momento, realmente empezó todo. Al tener dos hijos con el mismo nombre, comenzamos a jugar con la letra y seguimos adelante con la idea”, agregó. Así, fueron adaptando el nombre para cada nuevo integrante de la familia.

Actualmente, sus seis hijos —Camarion (7 meses), Cam’Ron (2 años), Carmyn (4 años), Camreon (6 años), Cameron Jr. (7 años) y Camryn (9 años)— comparten la misma raíz. Para Cousin, eso los hace sentir más unidos: “Lo que más me gusta son las similitudes. Algunos de sus nombres son muy comunes y otros diferentes, pero todos se alinean entre sí”.

La historia comenzó a circular en julio pasado, cuando la madre subió a TikTok un video explicando las diferencias entre los nombres. La publicación superó las 420.000 visualizaciones y recibió más de 2.700 comentarios. Mientras muchos destacaron la creatividad y el sentido de pertenencia, otros cuestionaron la decisión.

Cousin respondió sin dudar: “Tengo la piel dura, así que los comentarios malos no me afectan en absoluto”. Además, dijo que recibe mensajes de otras personas con historias parecidas y que siempre responde recordando que son sus hijos y la decisión fue de ella y su pareja.