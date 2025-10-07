El municipio bandeño refuerza las tareas de nivelación, perfilado y colocación de cordón cuneta

Estas tareas se replicarán progresivamente en distintos sectores de la ciudad, en respuesta a los pedidos canalizados por juntas vecinales e instituciones intermedias.

Hoy 15:31

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de nivelación, perfilado, riego y colocación de cordón cuneta en dos sectores de la ciudad.

En este sentido, se indicó que desde el área se iniciaron los trabajos nivelación, riego y perfilado sobre calle 6 del barrio IV Centenario de igual manera se realizó la colocación de cordón cuneta en calle Mármol entre Moreno y Necochea.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se avanza con el “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” con el objetivo de mejorar la infraestructura de los barrios Centro y IV Centenario, favorecer la transitabilidad vehicular y evitar anegaciones en temporada estival.

Cabe destacar, que similares tareas se replicarán en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda dando respuesta a los pedidos realizados a través de las juntas vecinales y de las diversas instituciones intermedias.