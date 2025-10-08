Meta da otro paso en su cambio: los reels de Facebook se vuelven más “instagrameros”

La nueva actualización busca unificar las plataformas y mejorar la interacción entre usuarios.

Hoy 09:54

El avance de Meta en la transformación de Facebook sigue marcando el pulso de las redes sociales, especialmente al hacer que sus reels sean cada vez más similares a los de Instagram. En una serie de lanzamientos recientes, la compañía anunció innovaciones orientadas a reforzar la experiencia audiovisual e integrar, con mayor énfasis, elementos sociales y de inteligencia artificial, acercando así ambas plataformas líderes en el consumo de video en formato corto.

Uno de los cambios más notables es la introducción de las llamadas “burbujas de amigos”. Ahora, al visualizar un reel en Facebook, los usuarios pueden ver directamente qué clips han gustado a sus amistades gracias a estas burbujas en la esquina inferior izquierda del video. Tocando una burbuja, se accede al instante a un chat privado, lo que facilita discutir intereses en común de manera inmediata.

“Ver los likes de tus amigos siempre ha sido algo central en la experiencia de Facebook, y estamos construyendo nuevas funciones —como las burbujas— que nos llevan de vuelta a nuestras raíces sociales”, expresó Meta al presentar esta característica, adoptando un mecanismo ya presente en Instagram y que favorece la interacción espontánea.

Este rediseño sería incompleto sin una mejora significativa del algoritmo de recomendaciones. Meta explicó que el nuevo motor “aprende tus intereses más rápido y muestra reels más actuales y relevantes”, proporcionando una propuesta hiperpersonalizada. El algoritmo, además, ahora prioriza mostrar hasta un 50% más de reels publicados el mismo día, facilitando el acceso a contenido fresco de creadores.

Una de las funciones que más llama la atención es la personalización de la duración de los reels sugeridos: si un usuario acostumbra ver videos largos, el sistema retendrá esa preferencia y adaptará sus recomendaciones en consecuencia.

Meta complementó estos avances con la adición de la función “No me interesa”, lo que permite a las personas refinar aún más el tipo de contenido que reciben. Paralelamente, la plataforma mejoró la opción para marcar comentarios y renovó la herramienta Guardar, con el objetivo de ayudar a los usuarios a coleccionar fácilmente reels que deseen volver a ver, incentivando la interacción y prolongando el tiempo en la red social.

La inteligencia artificial tiene un papel protagónico en esta apuesta, pues ahora también está presente en las sugerencias de búsqueda dentro de los reels. Al ver un video, la plataforma podrá mostrar búsquedas sugeridas generadas por IA, facilitando que los usuarios exploren temas similares sin abandonar la pantalla de reproducción y profundizando en los intereses particulares de cada quien.