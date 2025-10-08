En vivo: Quimsa quiere mantenerse en la senda positiva en su visita a Peñarol por la Liga Nacional

La Fusión tendrá acción este miércoles en Mar del Plata, desde las 20.05, con transmisión de DSports. El equipo de Leandro Ramella quiere mantener su buen arranque en la temporada.
La acción de la Liga Nacional de Básquet continúa este miércoles con un atractivo duelo entre Peñarol y Quimsa, que se medirán en el Polideportivo Islas Malvinas. El encuentro comenzará a las 20.05 y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia.
