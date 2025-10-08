La Banda inició la segunda etapa de las clases gratuitas de tecnología para personas mayores

Estas clases, que se imparten los días martes y viernes a las 9 en la Casa del Bicentenario, buscan promover la inclusión digital y el aprendizaje de herramientas tecnológicas esenciales.

Hoy 13:14

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, dio inicio a la segunda etapa de clases gratuitas de tecnología, dirigidas a personas mayores de la ciudad. Estas clases, que se imparten los días martes y viernes a las 9 en la Casa del Bicentenario, buscan promover la inclusión digital y el aprendizaje de herramientas tecnológicas esenciales.

En esta nueva etapa, los participantes aprenderán a utilizar herramientas del paquete Office, como Word, Excel y Google en PC, fortaleciendo sus habilidades para interactuar de manera más eficaz en un mundo cada vez más digitalizado.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó: "Acompañar a nuestros adultos mayores en el aprendizaje tecnológico es una forma de promover su autonomía, su integración y su participación activa en la comunidad". Este enfoque busca empoderar a los adultos mayores y facilitar su inclusión en el entorno digital.

Estas actividades forman parte de las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la inclusión digital, la educación continua y el bienestar integral de las personas mayores.