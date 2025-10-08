Ingresar
Alumnos del Jardín de Infantes Municipal N° 11 participaron del cierre del proyecto “Cómo nos conducimos”

Este proyecto, que abarcó todo el año, se implementó en diferentes instituciones educativas tanto municipales como provinciales y privadas.

Hoy 13:13

El evento, que marcó el cierre de un ciclo de formación en educación vial, se desarrolló con el acompañamiento del personal de la Dirección de Tránsito Municipal, docentes, directivos y los padres de los alumnos, quienes también participaron de esta propuesta educativa. Este proyecto, que abarcó todo el año, se implementó en diferentes instituciones educativas tanto municipales como provinciales y privadas, con el objetivo de fomentar el respeto a las normas de tránsito y la seguridad vial desde una edad temprana.

Gabriela Ovejo, integrante del área, expresó su satisfacción por los resultados del programa: “Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en este año de trabajo, donde tuvimos la participación activa de las familias. Ellos comprendieron que la educación vial es clave para reducir los accidentes de tránsito y salvar vidas, a través de una campaña integral que promueva el ordenamiento y la seguridad urbana, y genere ciudadanos responsables y comprometidos con las normas de tránsito”.

Por su parte, Sara Infante, coordinadora del área, destacó la importancia de educar desde la infancia: “Sabemos que la educación vial comienza desde pequeños, sembrando valores que luego se traducen en conductas responsables. Trabajamos con los docentes, los alumnos y también con las familias, porque la seguridad vial no es tarea de uno solo, es tarea de todos”.

