Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 29º
X
Locales

La intendente recibió a jugadores de la Selección Santiagueña de Rugby Sub 17

La Ing. Norma Fuentes, recibió a algunos de los jugadores en el salón de acuerdos de la municipalidad.

Hoy 16:26

Los jugadores estuvieron acompañados por el presidente de la Unión Santiagueña de Rugby (USR), Mario Chazarreta; el vocal, Florent Marcer; el entrenador, Carlos Rafael, y los jugadores Augusto Rímini, Benjamín Kioshi Mishima y Nahir Maus.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el encuentro, Chazarreta agradeció a la Ing. Fuentes por "estar siempre presente y además por darle lugar al rugby dentro de los diferentes espacios que propone la Municipalidad Capital entre ellos Santiago es Tu Río".

El seleccionado de rugby se prepara con vistas al Campeonato Argentino M17 que se desarrollará en la provincia de San Juan desde el 16 al 23 de noviembre.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Estero, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país
  2. 2. Despierta Santiago presentó las propuestas de cara a las generales de octubre
  3. 3. LdO: el Frente Patria Peronista renovó “su compromiso para un país federal”
  4. 4. Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Uliarte a 8 por el intento de atentado contra Cristina Kirchner
  5. 5. El tiempo para este miércoles 8 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 30ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT