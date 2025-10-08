La intendente recibió a jugadores de la Selección Santiagueña de Rugby Sub 17

La Ing. Norma Fuentes, recibió a algunos de los jugadores en el salón de acuerdos de la municipalidad.

Hoy 16:26

Los jugadores estuvieron acompañados por el presidente de la Unión Santiagueña de Rugby (USR), Mario Chazarreta; el vocal, Florent Marcer; el entrenador, Carlos Rafael, y los jugadores Augusto Rímini, Benjamín Kioshi Mishima y Nahir Maus.

Tras el encuentro, Chazarreta agradeció a la Ing. Fuentes por "estar siempre presente y además por darle lugar al rugby dentro de los diferentes espacios que propone la Municipalidad Capital entre ellos Santiago es Tu Río".

El seleccionado de rugby se prepara con vistas al Campeonato Argentino M17 que se desarrollará en la provincia de San Juan desde el 16 al 23 de noviembre.