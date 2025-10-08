Fuentes participó de una jornada con más 2000 alumnos de jardines de infantes municipales

La jefa municipal compartió un momento de una jornada de recreación junto a nutrido grupo de alumnos de jardines de infantes en el Parque Mama Antula.

Hoy 16:29

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a una jornada recreativa que realizaron los alumnos de las salas de 3 y 4 años de todos los jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital en el Parque Mama Antula.

Durante el colorido encuentro, los niños participaron de actividades físicas, plásticas, de educación vial, teatrales y musicales con el acompañamiento de sus docentes.

La iniciativa tuvo como propósito facilitar el aprendizaje mediante el juego, fomentando el uso de los espacios verdes para la práctica de actividades recreativas que favorezcan la convivencia y la camaradería entre los más pequeños y la comunidad.

"Más de 2400 chicos que asisten a nuestro sistema educativo municipal disfrutaron de múltiples actividades al aire libre, donde pudieron compartir con sus pares y ejercer el fundamental derecho a aprender jugando", indicó la jefa comunal.

"Todos los establecimientos educativos de la Municipalidad están equipados con los elementos necesarios para llevar adelante jornadas de gran envergadura, además de contar con personal docente que permanentemente se está capacitando y aggiornándose para brindar la mejor calidad educativa", remarcó.

La Ing. Fuentes también destacó que "próximamente, se habilitarán las inscripciones para alumnos en el nuevo Jardín N° 27 "Papa Francisco" del barrio Saint Germés, que tendrá una educación orientada a la ecología y la robótica, que son aspectos fundamentales para la sociedad actual y del futuro".