SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025
Finalizaron la pavimentación del nexo vial de calle Grecia en el barrio Los Inmigrantes

Personal de la Dirección de Obras Públicas de la Capital dio por finalizada la obra de repavimentación que beneficiará a vecinos de la zona.

Hoy 16:35
repavimentación

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital finalizó los trabajos de pavimentación de la calle Grecia, entre Lamadrid y Japón, en el barrio Los Inmigrantes.

De esta manera, se concretó la apertura de una nueva conexión para el tránsito de vehículos en beneficio de los vecinos de la zona.

Las tareas estuvieron a cargo del personal y maquinaria municipal que pavimentó 137 metros lineales, con hormigón simple H21 producido en la planta propia del Obrador. Los trabajos dieron inicio el 23 de septiembre pasado.

