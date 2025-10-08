Últimos días de la Expo Experiencia Jurásica en Santiago del Estero

Luego de que más de 25 mil personas visitaran la muestra, largaron una promoción especial en entradas para los últimos días en la provincia.

Hoy 20:01

Por pedido del público y tras superar las 25 mil visitas durante su estadía en el Hiper Libertad, la Expo Experiencia Jurásica anunció que permanecerá en Santiago del Estero hasta el domingo 12 de octubre, ofreciendo además una promoción 4x3 en entradas para todo el público.

Ubicada en el predio del hipermercado de La Banda, sobre la autopista Juan D. Perón, la muestra se consolidó como uno de los eventos familiares más convocantes del año. Desde su apertura, miles de niños, jóvenes y adultos se acercaron para recorrer un viaje interactivo al pasado, con réplicas animatrónicas de dinosaurios de hasta siete metros de altura, luces, sonido y experiencias inmersivas.

La exposición, que viene de una extensa gira por el norte argentino y por varios países de Centroamérica, cuenta con la producción de Carlos Rotemberg y fue distinguida con dos premios Estrella de Mar durante su temporada en Mar del Plata.

El recorrido incluye distintas estaciones educativas y de entretenimiento. Los visitantes pueden observar más de veinte especies de dinosaurios recreadas con gran realismo, participar en el sector de excavación —donde los más pequeños se convierten en paleontólogos por un rato— y disfrutar de proyecciones inmersivas en 360° y experiencias de realidad virtual que recrean paisajes de la era mesozoica.

Uno de los momentos más esperados del recorrido es el show central, que combina luces, efectos especiales y animaciones para recrear escenas de caza y defensa entre dinosaurios. El espectáculo genera un gran impacto visual y es uno de los atractivos más celebrados por el público.

Desde la organización destacaron la respuesta de los santiagueños: “La convocatoria superó todas las expectativas. Queríamos agradecer al público por el cariño y por eso decidimos quedarnos unos días más con una promoción especial”, expresaron los responsables de la muestra.

La Expo puede visitarse de lunes a viernes de 16 a 21 horas, y los sábados, domingos y feriados desde las 14 horas.

Más que una simple exhibición, la Expo Experiencia Jurásica combina entretenimiento, ciencia y educación en una propuesta que busca despertar la curiosidad por la historia natural y reunir a la familia en torno a una aventura inolvidable.





Las entradas están disponibles en www.entradauno.com o por WhatsApp al 1133464928.