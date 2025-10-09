Insólito remedio chino: una mujer de 82 años comió ocho ranas vivas para calmar su dolor de espalda

Los médicos confirmaron una grave infección parasitaria. Es un caso más de los peligrosos remedios caseros que persisten en algunas culturas.

Una historia sorprendente sacudió a la provincia de Zhejiang, en China, cuando Zhang, una mujer de 82 años, fue internada de urgencia después de tragarse ocho ranas vivas en un intento por aliviar un intenso dolor de espalda. La mujer, que recurrió a un remedio popular antiguo, había escuchado que comer ranas podía curar el dolor lumbar. Sin embargo, lo que parecía una solución tradicional terminó en una grave complicación de salud.

Según relató su familia, Zhang les pidió que le ayudaran a atrapar los pequeños anfibios, del tamaño de una mano, pero no les explicó para qué los quería. El 1 de septiembre, la mujer se tragó tres ranas y al día siguiente, ingirió las cinco restantes. Poco después, comenzó a sentir fuertes dolores abdominales, lo que la llevó a ser trasladada al hospital de Hangzhou. Fue allí donde finalmente confesó lo que había hecho. “Mi madre se tragó ocho ranas vivas. Ahora el dolor es tan fuerte que no puede ni caminar”, relató su hijo a la prensa local.

Los médicos, al realizarle los estudios correspondientes, detectaron una infección parasitaria grave. “Tragar ranas dañó su sistema digestivo y provocó la presencia de parásitos como el sparganum”, explicó el doctor Wu Zhongwen, uno de los profesionales que atendió a Zhang.

Después de recibir tratamiento antiparasitario y cuidados intensivos durante dos semanas, Zhang logró recuperarse y fue dada de alta. No obstante, este caso no es un hecho aislado.

Desde el hospital de Hangzhou, advirtieron que no es la primera vez que se presentan casos similares. En 2018, otra mujer en China se comió cinco ranas vivas para tratar el reumatismo y terminó con una tenia gigante en su cuerpo. Tres años después, un hombre sufrió una infección grave tras ingerir ranas crudas convencido de que le devolverían la fuerza después de una fractura.

El consumo de animales vivos o crudos forma parte de algunas prácticas de la medicina tradicional china, que atribuye propiedades curativas a partes de animales como ranas, serpientes o salamandras. Estos remedios, que se usan para tratar desde enfermedades de la piel hasta dolencias intestinales o anemias, carecen de fundamento científico y su eficacia nunca ha sido comprobada.

El doctor Wu Zhongwen fue claro al señalar que comer animales vivos o crudos “no tiene ningún beneficio comprobado y puede provocar infecciones parasitarias muy peligrosas”. Además, alertó sobre los peligros de seguir los llamados remedios milagrosos que circulan en el folclore o a través de las redes sociales, instando a la precaución ante estas prácticas.