Thiago Medina evoluciona favorablemente y ya puede caminar solo: propuso casamiento a Daniela Celis

El influencer sigue su recuperación tras el accidente en moto y ya da pasos importantes en su salud. Además, sorprendió a todos al proponerle matrimonio a la madre de sus hijas, Daniela Celis.

La recuperación de Thiago Medina sigue avanzando de manera favorable tras el grave accidente de moto que sufrió hace casi un mes. Después de pasar varios días en terapia intensiva, el joven de González Catán comienza a mostrar mejoras significativas en su estado de salud. Una de las personas más felices con su evolución es Romina Uhrig, quien conoció a Thiago en la edición de Gran Hermano 2022 (Telefe).

En una entrevista en el programa Se Picó (República Zeta), Romina reveló algunas noticias alentadoras sobre la recuperación de Thiago. “Chicos, ya camina. Hoy ya se largó a caminar solito”, comentó emocionada, dejando a todos sorprendidos. Cuando el conductor, Gastón Trezeguet, le preguntó si estaba como si no le hubiese pasado nada, Romina respondió: “Él se acuerda de todo”, aunque aclaró que la única parte de la que no tiene registro es del accidente en sí.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Romina también compartió que Thiago Medina le propuso matrimonio a Daniela Celis, la madre de sus hijas. “Hoy le digo, ‘¿seguís pensando en casarte?’ Sí, me dice. Él ama a Dani", contó Romina, ante la sorpresa de todos. A pesar de que en el pasado se había especulado con que Thiago podría querer terminar su relación con Daniela, Romina aclaró: “A veces pasan estas cosas y a él hoy le nace querer casarse con ella y estar con ella”.

Cuando los conductores le preguntaron si la propuesta ya había sucedido, Romina no dudó en confirmar que ya Thiago le había propuesto matrimonio a Daniela. “Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo, ‘¡Cásate conmigo!’. Se despertó, vio a las nenas y no sé si al día siguiente, le dijo que se quería casar con ella”, relató la exdiputada.

Además, Romina destacó que Daniela siente lo mismo por Thiago. “Ella lo ama. Se aman los dos”, afirmó, aunque no reveló si la respuesta de Daniela fue positiva. También detalló que, una vez que Thiago reciba el alta, continuará su recuperación en la casa de la mamá de sus hijas.

Con la mejora de Thiago, su familia y seguidores están llenos de esperanza, y la propuesta de matrimonio es una muestra del compromiso que sigue existiendo entre Thiago y Daniela, a pesar de las adversidades.