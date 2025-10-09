Veredicto en el juicio por el asesinato de Aldo "Tati" Villalba: un condenado y un absuelto

José Antonio Hernández fue condenado a 8 años de prisión por el asesinato de Aldo "Tati" Villalba, mientras que Patricio Mansilla fue absuelto de los cargos.

Hoy 12:18

El juicio oral y público por el asesinato de Aldo "Tati" Villalba, ocurrido en noviembre de 2023, concluyó hoy con un veredicto mixto: José Antonio Hernández, conocido como "Lolo", fue condenado a 8 años de prisión efectiva, mientras que Patricio Francisco Lionel Mansilla fue absuelto de los cargos que se le imputaban.

El tribunal, presidido por el Dr. Carmelo Vidal e integrado por los jueces Dr. Pérez Gallardo y Dra. Sara Aaron, dictó la sentencia tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso judicial. Ambos acusados estuvieron en prisión preventiva desde el inicio del juicio.

El hecho que llevó al juicio ocurrió el 21 de noviembre de 2023, alrededor de las 5 de la mañana. Según la Fiscalía, Villalba habría mantenido una discusión con los acusados, quienes lo atacaron con un arma blanca, causándole una grave lesión en la tráquea. El joven fue trasladado en estado crítico al Hospital Zonal de Añatuya, y luego a Hospital Regional, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica.

A pesar de los esfuerzos médicos, Villalba permaneció en estado crítico durante casi dos meses. El joven, de 24 años, finalmente falleció en enero de 2024 a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el ataque.