Un comerciante persiguió y atrapó a un adolescente que le robó más de 260 mil pesos en el Mercado Armonía

El hecho ocurrió en pleno centro de la capital santiagueña, donde un comerciante de 65 años logró recuperar su recaudación tras seguir al menor que le había sustraído el dinero. La fiscal dispuso que el joven fuera entregado a su madre.

Hoy 19:52

Un insólito episodio delictivo se registró durante la mañana de este viernes en inmediaciones de Peatonal Tucumán y Pellegrini, frente al Mercado Armonía de la ciudad Capital.

El hecho tuvo como protagonista a Juan Alberto Vásquez, de 65 años, quien logró interceptar a un adolescente de 14 años que momentos antes le había robado $266.050 en efectivo, pertenecientes a la recaudación de su carnicería “La Banda Roja”.

Según fuentes policiales, Vásquez observó a través de las cámaras de seguridad internas del mercado cómo el menor salía corriendo con una bolsa desde el interior del local. De inmediato, salió tras él y consiguió alcanzarlo a pocos metros, frente al edificio comercial.

En presencia de una testigo, el joven entregó voluntariamente la bolsa plástica que contenía el dinero robado. Los investigadores confirmaron que el adolescente no causó daños ni forzó cerraduras, sino que sustrajo directamente el efectivo de la caja registradora.

La fiscal de turno por delitos comunes, Dra. Celia Musi, ordenó el secuestro del dinero recuperado, invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente y dispuso que el menor fuera entregado a su madre, debido a su edad.