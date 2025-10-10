Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2025 | 26º
X
Policiales

Un comerciante persiguió y atrapó a un adolescente que le robó más de 260 mil pesos en el Mercado Armonía

El hecho ocurrió en pleno centro de la capital santiagueña, donde un comerciante de 65 años logró recuperar su recaudación tras seguir al menor que le había sustraído el dinero. La fiscal dispuso que el joven fuera entregado a su madre.

Hoy 19:52

Un insólito episodio delictivo se registró durante la mañana de este viernes en inmediaciones de Peatonal Tucumán y Pellegrini, frente al Mercado Armonía de la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho tuvo como protagonista a Juan Alberto Vásquez, de 65 años, quien logró interceptar a un adolescente de 14 años que momentos antes le había robado $266.050 en efectivo, pertenecientes a la recaudación de su carnicería “La Banda Roja”.

Según fuentes policiales, Vásquez observó a través de las cámaras de seguridad internas del mercado cómo el menor salía corriendo con una bolsa desde el interior del local. De inmediato, salió tras él y consiguió alcanzarlo a pocos metros, frente al edificio comercial.

En presencia de una testigo, el joven entregó voluntariamente la bolsa plástica que contenía el dinero robado. Los investigadores confirmaron que el adolescente no causó daños ni forzó cerraduras, sino que sustrajo directamente el efectivo de la caja registradora.

La fiscal de turno por delitos comunes, Dra. Celia Musi, ordenó el secuestro del dinero recuperado, invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente y dispuso que el menor fuera entregado a su madre, debido a su edad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Exgendarme mató de dos disparos a un delincuente que intentó ingresar en su casa
  2. 2. Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A
  3. 3. Vecinos del Misky Mayu, tras la muerte de un delincuente: “Esto es tierra de nadie, vivimos presos en nuestras casas”
  4. 4. Desgarrador testimonio de la abuela del ladrón baleado: "Robaba para drogarse desde los 12 años"
  5. 5. El tiempo para este viernes 10 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT