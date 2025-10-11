Cómo proteger tus redes sociales: guía rápida para activar la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es la mejor forma de proteger tus perfiles de redes sociales. Aquí te explicamos cómo activarla en WhatsApp, Instagram y TikTok.

Hoy 08:41

En la actualidad, nuestras redes sociales guardan más información de la que imaginamos: desde fotos y mensajes hasta datos bancarios y contactos. Sin embargo, la seguridad digital a menudo pasa desapercibida, lo que deja nuestras cuentas vulnerables a hackeos y robos. La buena noticia es que proteger nuestras cuentas es más fácil de lo que parece, y la verificación en dos pasos es el mejor escudo.

La doble autenticación agrega una capa extra de seguridad, requiriendo una identificación adicional además de la contraseña. Sin embargo, no todos los métodos son igual de seguros. A continuación, te mostramos cómo protegerte y qué opciones son más efectivas.

Métodos de Verificación en Dos Pasos

Correo Electrónico: El método más débil. Si alguien accede a tu correo, puede restablecer contraseñas y robar códigos de verificación. SMS: Un paso mejor, pero vulnerable al SIM swapping, una técnica que permite clonar tu número y recibir los códigos de seguridad en otro teléfono. App Autenticadora: Herramientas como Google Authenticator o Microsoft Authenticator generan códigos temporales, solo accesibles desde tu dispositivo, lo que las hace mucho más seguras. Llaves de Acceso (Passkeys): Utilizan Face ID o huella dactilar y eliminan la necesidad de contraseñas. Son casi imposibles de hackear y están disponibles en plataformas como Google, Apple ID y WhatsApp.

Cómo activar la verificación en dos pasos en tus redes sociales

WhatsApp: Protege tu cuenta con un PIN único

WhatsApp es una de las aplicaciones más atacadas debido a su vinculación con tu número de teléfono. Por eso, activar la verificación en dos pasos es fundamental.

Pasos para activarlo:

Ve a Ajustes ► Cuenta ► Verificación en dos pasos. Crea un PIN de 6 dígitos y agrega un correo electrónico de respaldo. Si tu dispositivo lo permite, activa Face ID o Touch ID para mayor seguridad.

Recuerda: Nunca compartas tu código de verificación ni tu PIN, ni siquiera si parece un mensaje oficial.

Instagram: Usa una app de autenticación para mayor seguridad

Instagram es otro blanco frecuente de ataques, por lo que es esencial activar la autenticación en dos pasos.

Pasos para activarlo:

Accede a tu perfil ► Menú (☰) ► Centro de cuentas. Ve a Contraseña y seguridad ► Autenticación en dos pasos. Elige App de autenticación como método principal, utilizando Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Tip adicional: Revisa las sesiones activas desde el Centro de cuentas para detectar dispositivos o ubicaciones desconocidas y cierra la sesión si es necesario.

TikTok: Protección en menos de un minuto

TikTok ha ganado gran popularidad, pero con ello ha incrementado su vulnerabilidad. Afortunadamente, activar la seguridad avanzada es rápido.

Pasos para activarlo:

Abre tu Perfil ► Menú (☰) ► Ajustes y privacidad. Dirígete a Seguridad ► Verificación en dos pasos. Selecciona la app autenticadora como método principal.

De esta forma, solo podrás aprobar el acceso desde tu teléfono, asegurando que nadie más pueda acceder a tu cuenta desde otro dispositivo.

La verificación en dos pasos es una medida sencilla, pero extremadamente eficaz, para proteger tus cuentas de redes sociales. Activarla en WhatsApp, Instagram y TikTok puede ser la diferencia entre mantener tus datos seguros o ser víctima de un robo.