Gimnasia y Talleres se ven las caras en un choque clave por la permanencia

Hoy 10:05

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este sábado a Talleres de Córdoba desde las 16:00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en un encuentro crucial por la lucha por la permanencia en la Liga Profesional. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla general y necesitan sumar de a tres para tomar aire en la recta final del campeonato.

El Lobo llega con confianza luego de conseguir un triunfo vital 1-0 ante Sarmiento en Junín, resultado que le permitió cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Con ese triunfo, el conjunto dirigido por Alejandro Orfila alcanzó las 29 unidades, manteniendo una ventaja de ocho puntos sobre Aldosivi (29°) y estirando la diferencia a diez sobre San Martín de San Juan (30°), que igualó frente a Instituto.

Por su parte, Talleres atraviesa un presente complicado. El equipo de Carlos Tevez viene de empatar sin goles en el clásico cordobés ante Belgrano y se ubica 28° en la tabla general, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso directo. La “T” solo ganó uno de sus últimos nueve partidos en el Torneo Clausura, y está urgido de un triunfo que lo mantenga con esperanzas de salvar la categoría.

En la previa del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció el miércoles a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Russo fue un referente del fútbol nacional, con pasos por Boca, Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes, entre otros clubes.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Hora: 16:00

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Ariel Penel