Vélez quiere llegar a la cima en un duelo que promete ante Rosario Central

Hoy 10:53

En un cruce que cambió de horario por “cuestiones organizativas”, Vélez Sarsfield recibirá este sábado desde las 22:15 a Rosario Central en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro llega cargado de emociones: ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla y rendirán homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo y símbolo de las dos instituciones, fallecido el pasado miércoles a los 69 años.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de empatar ante Riestra y buscará un triunfo que lo deje momentáneamente como líder de la Zona, al menos hasta que el Malevo juegue el lunes. Con 22 puntos, Vélez atraviesa un gran presente futbolístico y se mantiene como uno de los principales candidatos. “Más allá de las ausencias, las amarillas o expulsiones, el equipo supo resolver. Siguió jugando bien y ganando. Estamos por buen camino”, destacó Gustavo Barros Schelotto en conferencia de prensa. La única baja confirmada será Matías Pellegrini, expulsado en el último encuentro.

Por su parte, Rosario Central llega en alza y con un invicto que ya ilusiona a sus hinchas. El Canalla suma dos victorias consecutivas —3-0 ante Gimnasia en La Plata y 2-1 frente a River en el Gigante de Arroyito— y se ubica con 18 unidades dentro de los ocho mejores del Clausura. Además, lidera la tabla anual con 53 puntos. El conjunto de Ariel Holan no contará con Jaminton Campaz, citado por la selección de Colombia, y deberá rearmar el ataque pensando en mantener la racha positiva.

El partido estará atravesado por un fuerte componente emocional. Miguel Ángel Russo, querido y respetado por ambas instituciones, será homenajeado con un minuto de silencio previo al inicio del juego. Vélez lo recordó en redes sociales con un sentido mensaje: “Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005. Hasta siempre, Miguel”. Desde Rosario, Central expresó: “Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, destacando al técnico que lo ascendió en 2013, lo salvó del descenso en múltiples ocasiones y lo consagró campeón de la Copa de la Liga 2023.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Enzo Copetti, Ángel Di María, Santi López o Gaspar Duarte; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Hora: 22:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: José Amalfitani