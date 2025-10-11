Ingresar
En vivo: Vélez quiere llegar a la cima en un duelo que promete ante Rosario Central

El Fortín y el Canalla se ven las caras por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Hoy 21:35

En un cruce que cambió de horario por “cuestiones organizativas”, Vélez Sarsfield recibirá este sábado desde las 22:15 a Rosario Central en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro llega cargado de emociones: ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla y rendirán homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo y símbolo de las dos instituciones, fallecido el pasado miércoles a los 69 años.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

