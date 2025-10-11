En vivo: Vélez quiere llegar a la cima en un duelo que promete ante Rosario Central

El Fortín y el Canalla se ven las caras por la fecha 12 de la Liga Profesional.
En un cruce que cambió de horario por “cuestiones organizativas”, Vélez Sarsfield recibirá este sábado desde las 22:15 a Rosario Central en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro llega cargado de emociones: ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla y rendirán homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo y símbolo de las dos instituciones, fallecido el pasado miércoles a los 69 años.
