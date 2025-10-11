Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 OCT 2025
Somos Deporte

En vivo: Belgrano y Estudiantes se enfrentan en un partido crucial por la clasificación

El Pirata recibe al Pincha en Córdoba por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Hoy 21:34

En el Estadio Julio César Villagra, Belgrano enfrentará este sábado a las 22:15 a Estudiantes de La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Pirata buscará hacerse fuerte en Alberdi tras el empate en el clásico cordobés, mientras que el Pincha intentará recuperarse después de un duelo con polémicas ante Barracas Central. El encuentro contará con un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo de Estudiantes y figura del fútbol argentino.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

