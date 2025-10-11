Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza van por un histórico ascenso a la Liga Profesional

El equipo chubutense y el Lobo mendocino se enfrentan en Vicente López buscando dar el gran salto a Primera.

Hoy 11:18

El sábado a las 17.00, en el Estadio Ciudad de Vicente López, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputarán la gran final de la Primera Nacional, en busca del primer ascenso a la Liga Profesional 2026. Será un partido único, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia del VAR, que volverá a utilizarse en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Aurinegro de Puerto Madryn llega como ganador de la Zona A, tras una campaña sobresaliente bajo la conducción de Leandro “Tanito” Gracián. Con 60 puntos producto de 16 triunfos, 12 empates y 6 derrotas, se aseguró el primer puesto antes de finalizar la fase regular, superando por cinco unidades a Atlanta. Aunque viene de caer 1-0 ante Colegiales, el equipo chubutense mantiene la confianza en su funcionamiento. “Tenemos al rival analizado. Conocemos a Ariel (Broggi) desde Vélez y Banfield, pero no cambiaremos nuestro análisis. La prioridad es lo que hacemos nosotros”, expresó Gracián en diálogo con ADNSur.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se quedó con la Zona B tras un cierre de torneo impecable. El equipo dirigido por Ariel Broggi venció 1-0 a Defensores de Belgrano en el Estadio Víctor Legrotaglie y aseguró su lugar en la final tras una sólida campaña con 17 victorias, 12 empates y solo 5 derrotas. “Llegamos a esta instancia de una manera muy trabajada. A veces se juega mejor o peor, pero este grupo sabe sufrir y está en una final, que no es poco”, destacó Broggi.

El duelo tendrá además un componente emocional. Gracián y Broggi fueron compañeros en las inferiores y en el plantel campeón de Vélez 2005, dirigido por el recordado Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años. En su memoria, se realizará un minuto de silencio previo al encuentro, homenajeando a una de las figuras más queridas del fútbol argentino.

Probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia (Mendoza): César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Hora: 17.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistentes: Adrián del Barba y Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense)