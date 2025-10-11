En vivo: Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza van por un histórico ascenso a la Liga Profesional

El equipo chubutense y el Lobo mendocino se enfrentan en Vicente López buscando dar el gran salto a Primera.

Hoy 15:50

El sábado a las 17.00, en el Estadio Ciudad de Vicente López, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputarán la gran final de la Primera Nacional, en busca del primer ascenso a la Liga Profesional 2026. Será un partido único, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia del VAR, que volverá a utilizarse en la segunda categoría del fútbol argentino.

