El Inter Miami de Messi quiere cerrar la fase regular con otro triunfo ante Atlanta United

Las Garzas, que no tendrán a su capitán por la convocatoria del seleccionado argentino, buscan una nueva victoria en el torneo norteamericano.

Hoy 08:47

Este sábado a las 20:30, Inter Miami, con Messi, recibirá a Atlanta United en el Chase Stadium, por una nueva jornada de la MLS, en un duelo clave para cerrar la fase regular en la Conferencia Este. Las Garzas, ya clasificadas a los playoffs, buscarán una victoria para asegurar la mejor ubicación posible.

El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con confianza tras golear 4-1 a New England, resultado que les permitió seguir escalando posiciones. Actualmente, Inter Miami se ubica tercero con 59 puntos y depende de sí mismo para terminar segundo, lo que definirá la localía en los cruces de playoffs. Además, la jornada será emotiva porque Jordi Alba anunció que se retirará del fútbol profesional al final de la temporada.

Por su parte, Atlanta United vive un presente complicado: apenas suma 27 puntos, se encuentra anteúltimo en la Conferencia Este y ya no tiene chances de meterse en playoffs ni en play-in. Sin objetivos claros, el equipo visitante intentará terminar la temporada con una mejor imagen, aunque será un rival difícil de frenar para las Garzas que vienen en racha.

Hora: 20:30

TV: Apple TV

Estadio: Chase Stadium