River recibe a Sarmiento de Junín con la necesidad de volver al triunfo en el Torneo Clausura

El Millonario enfrenta al Verde en partido clave pensando en la tabla anual.

Hoy 07:16

Este domingo, desde las 19:15, River Plate recibirá a Sarmiento de Junín por la 12° jornada del Torneo Clausura, en un partido clave para ambos equipos. El Millonario llega con la necesidad de cortar una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que el Verde buscará una victoria heroica que lo aleje de los puestos de descenso.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no ganan en el torneo local desde el 13 de septiembre, cuando vencieron 2-1 a Estudiantes en La Plata. Desde entonces, acumulan caídas ante Atlético Tucumán (2-0), Deportivo Riestra (2-1) y Rosario Central (2-1). Esta mala racha los dejó rezagados tanto en la tabla anual como en la Zona B, donde hace unas jornadas estaban primeros.

Además de la sequía de victorias, River deberá afrontar un partido con múltiples bajas. Juan Carlos Portillo fue expulsado en la última fecha, mientras que Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda se encuentran concentrados con sus selecciones. Por otra parte, Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez siguen recuperándose de lesiones.

Por su parte, Sarmiento llega luego de caer 1-0 ante Gimnasia en Junín, duelo que marcó su complicada situación en las tablas. Actualmente está 26° en la anual con 27 puntos, 28° en los promedios (1.000) y noveno en la Zona B con 12 unidades. Una victoria en el Monumental sería fundamental para mejorar sus posiciones y alejarse del descenso a pocas fechas del final.

Probable formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Posible formación de Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Hora: 19:15

Estadio: Monumental

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino