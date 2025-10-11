Independiente enfrenta a Lanús en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura

El Rojo acumula 13 partidos sin victorias complicó muchísimo la clasificación a las copas internacionales de 2026.

Hoy 07:15

Este domingo desde las 21:15, Independiente recibirá a Lanús en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de volver a la victoria tras 13 partidos sin ganar y escapar del fondo de la tabla. El encuentro será dirigido por Fernando Echenique, con Diego Ceballos a cargo del VAR, y televisado por ESPN Premium.

El presente del Rojo es preocupante. Luego de haber sido uno de los mejores equipos del primer semestre de 2025, atraviesa un cierre de año para el olvido: suma apenas seis puntos en diez fechas (debe un partido ante Platense) y quedó eliminado en los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Argentina. Esta mala racha derivó en la renuncia de Julio Vaccari, reemplazado por Gustavo Quinteros, quien igualó sus dos primeros compromisos al mando (0-0 ante Racing y 1-1 con Godoy Cruz).

Además, el conjunto de Avellaneda cayó a la decimoséptima posición en la tabla anual, complicando seriamente su clasificación a las copas internacionales 2026. Por eso, ganar este domingo se volvió una necesidad impostergable para recuperar confianza y sumar puntos vitales en casa.

Del otro lado, Lanús llega en un momento muy distinto. El equipo de Mauricio Pellegrino está tercero en la Zona B con 20 puntos y viene de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana tras superar por 2-1 en el global a Fluminense. El Granate ganó cuatro de sus últimos seis encuentros, recuperó su mejor versión y se metió de lleno en la pelea por un lugar en los torneos internacionales del próximo año.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Pablo Galdames; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Diego Ceballos