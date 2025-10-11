Con un Parque del Encuentro lleno de público la Municipalidad dio inicio al 14° Festival Internacional de Jazz

Con la particularidad de una experiencia científico musical, el ya tradicional espacio se destacó en su primera noche con el espectáculo de Malosetti, Flores, Canosa y Verdinelli en el anfiteatro “Pachamama”

Hoy 22:41

En las instalaciones del Parque del Encuentro y con una importante presencia de público, se llevó a cabo la apertura de la 14°edición del Festival Internacional de Jazz Santiago del Estero que se realizará durante dos jornadas con acceso libre y gratuito y con la presentación de reconocidos músicos del género.

Con la particularidad de una experiencia científico musical, el ya tradicional espacio se destacó en su primera noche con el espectáculo de Malosetti, Flores, Canosa y Verdinelli en el anfiteatro “Pachamama” y la actuación de Luciano Medina y Leo Gutiérrez Dúo.

En su apertura, el Director de Cultura de la Municipalidad de la Capital Francisco Avendaño resaltó que “Éste espacio está pensado para que los vecinos tengan la posibilidad de tener acceso a los bienes culturales como en éste caso el Festival Internacional de Jazz y eso tiene que ver con la política cultural que lleva adelante la Intendente Ing. Norma Fuentes”.