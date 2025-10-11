La intendente Fuentes participó de la Expo Urbana que estuvo totalmente colmada en el Parque Mama Antula

Durante la expo, también se realizaron juegos de tenis de mesa, muestras en la pista de skate, básquet 3x3 y muro de escalada.

Hoy 22:42

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recorrió el Parque “Mama Antula” totalmente colmado de familias y grupos de amigos, donde se realizó la Expo Urbana 2025 que convocó a expresiones artísticas, deportivas y culturales de la ciudad.

En el lugar, la jefa comunal tomó contacto con los jóvenes y niños que participaron de las mesas de ajedrez, del atletismo, de la muestra de arte urbano y en el escenario donde se llevó adelante el breek dance y se presentaron grupos locales de música.

Durante la expo, también se realizaron juegos de tenis de mesa, muestras en la pista de skate, básquet 3x3 y muro de escalada.

Allí, la intendente agradeció la participación de entidades y ONG, de los chicos y a la organización por formar parte del evento y disfrutar de “un lugar recuperado para toda la comunidad”.

Resaltó que el Parque “Mama Antula” es un espacio verde que al igual que las demás plazas y parques están pensados para el uso de las familias, un lugar seguro y en especial de integración social que los santiagueños se merecen.

Durante, su presencia en el Parque, estuvo acompañada por el subsecretario de Educación y Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital Mauro Kalinski y del director de la Juventud Luis Llanos.