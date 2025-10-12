A Milei le llegan los dólares de Trump pero le faltan votos, por eso apuesta por Santilli

Con un margen de tiempo escaso, La Libertad Avanza enfrenta el desafío de revertir el impacto del caso Espert y recortar la ventaja en la Provincia con el peronismo. Mientras tanto, crece la preocupación en el Gobierno por las internas.

Hoy 06:53

Por Edgardo Alfano, en diario TN

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, al Gobierno le está costando mucho más de lo que imaginó dar la vuelta de página al escándalo que envuelve a José Luis Espert, o “el Profe”, como le gusta decirle al presidente Javier Milei.

El affaire de los 200 mil dólares -que iban a ser un millón- por el asesoramiento a una mina en Guatemala sigue repercutiendo con fuerza, sobre todo en la Justicia argentina, y promete avanzar en la investigación que se está haciendo en los Estados Unidos.

Por eso, el enorme desafío que tienen la Casa Rosada y La Libertad Avanza es saber cómo revertir esta situación en los puñados de días que restan de campaña antes de las elecciones del 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral revocó la decisión del juez Alejo Ramos Padilla y Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quedando el segundo lugar para la exactriz y exmodelo Karen Reichardt.

Ahora, el Gobierno espera el resultado de la apelación para poder imprimir de nuevo 14 millones de boletas con el nuevo orden. Lo que no será sencillo, aún con lograr un fallo favorable.

De todas formas, Santilli ya es -y será- la cara visible de la campaña de la alianza que La Libertad Avanza tiene con el PRO en la Provincia.

A Milei le queda la misión de recorrer la mayor cantidad posible de provincias, para convencer a los que lo apoyaron para llegar a la presidencia que olviden las penurias de este año y le vuelvan a dar un voto de confianza.

Este fin de semana visitó Chaco y Corrientes. Mañana hará un alto en la campaña para viajar a Washington, donde Donald Trump lo espera con los brazos abiertos.

El presidente de Estados Unidos ya dio muestras de que está dispuesto a acompañar a Milei y apuntalar su gestión, pero también pide lo suyo, más allá de abrir las puertas de la Argentina para las inversiones de su país o poner límites al avance de China, como lo dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Se trata de que Milei logre la mejor elección posible y luego, que garantice la gobernabilidad y la aprobación de leyes que necesita la Casa Rosada, y esperan Trump y el FMI.

El Presidente dio una señal a la Casa Blanca durante su visita a Mendoza, cuando prometió implementar el año próximo reformas en el campo laboral e impositivo.

Pero para eso necesita sumar un buen número de legisladores el 10 de diciembre en el Congreso. Ya no para tener quórum propio o sacar las leyes que quiera a su antojo. A esta altura, es una utopía.

Aquí es dónde juega Santilli, a quien el destino puso en el lugar que había imaginado el año pasado, aunque en condiciones para nada favorables.

Es cierto que la salida de Espert -aunque tarde- le dio la bocanada de oxígeno que la campaña necesitaba con urgencia. Y ahora Milei espera que Santilli pueda recuperar el voto perdido de los desencantados en la provincia de Buenos Aires. Los que no fueron a votar o los que votaron en contra en las elecciones locales del 7 de septiembre pasado. “Ahora le apostamos todo al Colorado”, reconoció un funcionario al que suele escuchar Milei.

Oficialista y opositores coinciden en qué habrá un caudal mayor de votantes el domingo 26 y no sólo en territorio bonaerense. La elección volvió a polarizarse.

El problema para Milei es cómo lograr cautivar nuevamente a la gente que confió en que los libertarios le darían una mejor vida. Las recorridas por distintas ciudades que hacen los candidatos y funcionarios muestran una situación preocupante, y exhiben el malhumor en la sociedad por los problemas económicos que atraviesan miles y miles de familias en todo el país.

El objetivo que se plantean con la campaña que encabeza Santilli es descontar la ventaja con Fuerza Patria y llegar al dígito de diferencia en la provincia de Buenos Aires. En el peronismo y el kirchnerismo hay una estrategia de bajo perfil para, en medio de los desaguisados del Gobierno nacional, maquillar el enfrentamiento entre Axel Kicillof y Cristina.

Por su parte, Milei necesita repetir en la Ciudad de Buenos Aires el triunfo que lograron en las elecciones desdobladas del 18 de mayo pasado; ahora, en alianza con el PRO.

Por eso no debe llamar la atención la foto que buscó y logró la candidata a senadora Patricia Bullrich con el jefe de gobierno Jorge Macri, a quien había criticado con dureza. Juntos, fueron a la cárcel que se construye en Marcos Paz para trasladar a los detenidos que están en CABA y garantizar una mayor seguridad. Acordaron mostrar “gestión”.

En ese marco, los libertarios deben hacer, según reconocen, “elecciones dignas” en Córdoba y Santa Fe. ¿Qué significa? Salir segundos detrás de la fuerza política de los gobernadores de turno.

Para el caso de que no se puedan imprimir nuevas boletas y siga Espert, sin ser candidato, y luego Reichardt, el “Colo” Santilli (que hasta aquí, figura tercero) seguirá mostrando pragmatismo con un mensaje destinado a los votantes que se encontrarán con el rostro del amigo de Fred Machado, investigado en los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

A Santilli, y a otros dirigentes y funcionarios que están en campaña, se les escuchará decir: “Votá lista violeta” o “Marcá el primer casillero de la lista violeta”.

Pero hay otras cosas que preocupan puertas adentro del Gobierno, como el clima de tensión que no afloja entre Karina Milei y Santiago Caputo. O entre el asesor presidencial y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el hombre más político de la Casa Rosada que es consciente de lo que le espera al Gobierno -en el Congreso y en la relación con los gobernadores- si no hacen una buena elección.

Bien podría pedir Santilli, además, que el Gobierno no se siga pegando tiros en los pies.