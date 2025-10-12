El Súper 8 define a los campeones con finales imperdibles en el Polideportivo Provincial

Domingo a puro hockey en el Estadio Provincial con partidos de alto nivel entre los mejores exponentes del país.

Hoy 09:54

El Súper 8 de la Superliga de Hockey llega este domingo 12 de octubre a su jornada decisiva en el Estadio Polideportivo de Santiago del Estero, donde se definirán los campeones en ambas ramas tras cuatro días de intensa competencia entre los mejores equipos del país.

En la rama femenina, la gran final será a las 14:00 entre San Fernando y Lomas Athletic, dos potencias que llegan con campañas sólidas y sin derrotas. Sanfer viene de eliminar a Duendes por 2-0 en semifinales, mientras que Las Conejas superaron con autoridad a Ducilo por 3-0. Las de zona norte buscarán su primer título en el certamen, mientras que Lomas intentará repetir la corona obtenida en 2022 y 2024.

Por el lado masculino, la definición está pautada para las 16:00, con un duelo de alto voltaje entre GEBA y Banco Provincia. El conjunto mens sana venció 3-1 a Mitre con goles de Tomás Ballini, Tomás Suárez y Matías Rey, mientras que el Pirata se impuso 3-2 ante San Fernando, en un partido electrizante que se resolvió en el último cuarto. Ambos equipos llegan con ambición y buscarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

El certamen, que reúne a los ocho mejores clubes del país, otorgará además cupos directos para el Súper 8 2026 a los campeones de cada rama. Las finales cerrarán una semana cargada de acción que incluyó 32 partidos entre fase de grupos, cruces por posiciones y semifinales.

Los últimos campeones del torneo fueron Mitre (2022 y 2024) y Banco Provincia (2023) en caballeros, mientras que en damas los títulos previos se repartieron entre Lomas (2022 y 2024) y Santa Bárbara (2023).

La final femenina entre San Fernando y Lomas abrirá la jornada a las 14:00, y la masculina entre GEBA y Banco Provincia cerrará el evento a las 16:00, coronando a los nuevos campeones del hockey argentino en el corazón de Santiago del Estero.

