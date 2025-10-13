Riestra expone su liderazgo visitando a un necesitado Platense

El Malevo y el Calamar se ven las caras esta tarde por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Este lunes desde las 18:30, Platense y Riestra se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Calamar buscará reencontrarse con la victoria para meterse en la pelea por los playoffs, mientras que el Malevo intentará mantenerse en la cima de la Zona B.

El conjunto dirigido por Cristian González llega golpeado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán como visitante y acumula tres encuentros sin ganar. Con 10 puntos en la tabla, Platense se ubica decimotercero, pero está a solo tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que un triunfo ante Riestra lo dejaría nuevamente en la lucha por los octavos de final.

Del otro lado, Riestra atraviesa un momento formidable. El equipo de Gustavo Benítez lidera la Zona B con 23 puntos, producto de cinco victorias en los últimos seis partidos y un invicto de siete fechas. El Malevo buscará un nuevo triunfo que le permita asegurarse el primer lugar y la ventaja de definir los cruces mano a mano en su estadio.

Antes del inicio del encuentro, se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del fútbol argentino, quien falleció el pasado miércoles a los 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Russo dirigió a Boca, Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Vélez, Racing, Colón, Lanús y Los Andes, dejando una huella imborrable en cada institución.

Probables formaciones

Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.