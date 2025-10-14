Se realizará el 4º Congreso de Investigación de Docentes en Formación

El Instituto Superior San Jorge y el Instituto Superior de Formación Docente Nuestro Señor de Mailín organizan este evento con el objetivo de difundir investigaciones realizadas por estudiantes avanzados y egresados de ambas casas de estudio.

Bajo el lema “Investigar para transformar: saberes, contextos y nuevas prácticas docentes”, el 4º Congreso de Investigación de Docentes en Formación se desarrollará este miércoles 15 de octubre, desde las 9.00, en el Óvalo del Parque Sur. La actividad cuenta con el auspicio de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital y la participación de estudiantes avanzados y egresados de ambas instituciones. La entrada será libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que el propósito del congreso es difundir el conocimiento pedagógico para mejorar las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, subrayaron que el trabajo de articulación entre las instituciones formadoras “resulta fundamental para fortalecer la profesión docente”.

Los trabajos que se presentarán abordarán temáticas de gran interés para quienes se desempeñan o se están formando en la docencia. Entre las ponencias figuran: “La inclusión educativa como desafío en el rol docente”, “Aprender con todos los sentidos: hacia un ambiente inclusivo y motivador en primer grado”, “Prácticas y reflexión docente para la inclusión de alumnos con déficit de atención e hiperactividad en Educación Física”, “Aula abierta, corazón atento: alfabetizar desde el encuentro”, “Cuando enseñar también duele: el lado invisible del trabajo docente”, “El sentido de la articulación entre Nivel Inicial y Primaria” y “Estrategias motivacionales para el aprendizaje significativo en el nivel primario”.

Finalmente, los organizadores invitan a la comunidad educativa a participar de este importante encuentro que busca socializar investigaciones orientadas a transformar y enriquecer la práctica docente.