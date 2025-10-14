La intendente Fuentes mantuvo una reunión de trabajo con la comisión directiva del Club Patagonia

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos la visita protocolar de la comisión directiva del Club Patagonia.
Participaron del encuentro el presidente de la institución, Luis Alberto Sosa; el secretario, Pablo Sosa y los profesores de mini básquet Emmanuel Urtubey y Hugo Nodi.
Dialogaron sobre proyectos en conjunto que beneficien a la comunidad y resaltaron la importancia de apoyar e impulsar el deporte local, con especial hincapié en los niños y en las personas con discapacidad.