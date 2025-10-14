La intendente Fuentes mantuvo una reunión de trabajo con la comisión directiva del Club Patagonia

La reunión se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

Hoy 19:26

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos la visita protocolar de la comisión directiva del Club Patagonia.

Participaron del encuentro el presidente de la institución, Luis Alberto Sosa; el secretario, Pablo Sosa y los profesores de mini básquet Emmanuel Urtubey y Hugo Nodi.

Dialogaron sobre proyectos en conjunto que beneficien a la comunidad y resaltaron la importancia de apoyar e impulsar el deporte local, con especial hincapié en los niños y en las personas con discapacidad.