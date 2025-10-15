Jaakko Ohtonen será Jesucristo de la doble secuela de "La pasión de Cristo"

La nueva producción dirigida por Mel Gibson contará con un elenco completamente renovado y se estrenará en dos partes en 2027. El rodaje ya comenzó en los estudios Cinecittà de Roma.

Hoy 07:30

El actor finlandés Jaakko Ohtonen asumirá el papel principal en ‘The Resurrection of the Christ’, la esperada secuela de La pasión de Cristo. El intérprete reemplazará a Jim Caviezel, mientras que la actriz cubana Mariela Garriga ocupará el lugar de Mónica Bellucci como María Magdalena.

Finalmente, ninguno de los actores del filme original repetirá sus roles en esta continuación. Según trascendió, se había evaluado utilizar técnicas de rejuvenecimiento digital, pero la idea fue descartada por su alto costo y las dificultades logísticas que implicaba un rodaje de esas características.

El reparto también incluye a Kasia Smutniak, Luigi Pasino, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

El rodaje de ambas películas, respaldadas por Lionsgate, comenzó la semana pasada en los estudios Cinecittà de Roma. La primera parte llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda se estrenará 40 días después, el 6 de mayo, Día de la Ascensión.

El guion, en desarrollo desde hace al menos siete años, fue escrito por Mel Gibson, su hermano Donald Gibson y el guionista Randall Wallace, con quien el cineasta ya colaboró en Braveheart y Cuando éramos soldados. La producción corre por cuenta de Icon Productions, la compañía de Gibson, junto a Bruce Davey.

En declaraciones a Deadline, Gibson describió el proyecto como “un viaje de ácido” y “una historia muy ambiciosa” que abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol.

“Nunca he leído nada igual. Para contar la historia correctamente hay que empezar con la caída de los ángeles… hay que ir al Infierno, al Seol”, explicó el director.

Gibson añadió que busca evitar un enfoque predecible o sentimental, apostando por una narración que despierte emociones profundas mediante la puesta en escena y el lenguaje visual.

“No va a ser fácil. Requerirá mucha planificación. Es un desafío enorme, pero hay que intentarlo”, afirmó.

La última película dirigida por Gibson fue ‘Amenaza en el aire’, estrenada a comienzos de este año. Entre sus próximos proyectos también figura la esperada ‘Lethal Weapon 5’, continuación de una de las sagas más exitosas de su carrera.