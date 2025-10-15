Sin Milei, los empresarios se reúnen en Mar del Plata en medio de la tensión financiera

El 61° Coloquio de IDEA recibirá a más de 1000 referentes del sector privado, funcionarios y especialistas. Se desarrollará desde este miércoles y se extenderá hasta el viernes en la ciudad balnearia.

Hoy 10:49

En medio de un clima de alta incertidumbre financiera y después de la cumbre entre el presidente, Javier Milei, y su par estadounidense, Donald Trump, los empresarios se reúnen en el 61° Coloquio de IDEA. El encuentro estará focalizado en debatir la competitividad, pero se verá marcado también por la tensión previa a las elecciones legislativas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tradicional encuentro -que tendrá como título “Juega Argentina”- reunirá a más de 1000 referentes del sector privado, funcionarios y especialistas, y se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes, en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

“La competitividad será el eje principal que atravesará todo el Coloquio y queremos que el debate nos interpele a los empresarios en primer lugar -consideró Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio y co-fundador y CEO de Adecoagro-. No se trata solo de pedir condiciones. Por nuestra parte, tenemos la responsabilidad de innovar, de volvernos más productivos, de ser más eficientes y salir a competir en Argentina y en el mundo”.

A diferencia de otras ediciones, esta vez Milei no estará presente en el coloquio. Según explicaron desde la organización del evento, el jefe de Estado no participará “debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión”, pero en su lugar hablará el vocero Manuel Adorni, este miércoles a las 18:50.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, hablará ante el auditorio de manera virtual, ya que se encuentra en Estados Unidos por las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El titular del Palacio de Hacienda dará su mensaje el jueves a las 11:15.

También asistirán Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Además, hablarán en distintos paneles los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco).