Durante su participación de este jueves en Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados reflexionó sobre la situación política y económica del país, tomando como punto de partida lo debatido en el 61º Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata con la presencia de los principales empresarios y ejecutivos de Argentina.

“En el coloquio están sorprendidos y mirando el teléfono para ver qué pasa en Estados Unidos. Los empresarios consideran que el 80% del problema hoy no es económico, es político. Necesitamos gobernabilidad”, expresó Granados.

El analista destacó además que “hay que reunir a quienes piensan lo mismo y avanzar”, y consideró que la reciente visita oficial a Estados Unidos fue “un éxito”, aunque advirtió que el foco ahora debe ponerse en “hacia dónde quiere ir el argentino, si se va a avalar o no en las urnas el cambio de rumbo que se hizo”.

Según Granados, existe un cambio geopolítico importante: “Estados Unidos en este momento nos tomó como la pieza principal de ajedrez en América Latina”.

En cuanto al panorama financiero, señaló que “ayer se recuperaron acciones y bonos gracias a la intervención del Tesoro de Estados Unidos”, pero remarcó que “hay muchos nervios y desazón en las provincias porque todo lo que pasa en Estados Unidos está polarizando mucho la elección”.

Granados también citó declaraciones del periodista Eduardo Feinmann, quien, según contó, habría conversado con una figura relevante del kirchnerismo: “Feinmann dijo que le comentaron que cuando había 200% de inflación anual estábamos mejor. Si esto fuese cierto, ¿por qué no lo practican todos los países vecinos? Cuando escuchas eso te das cuenta de que no entienden nada y que solo saben emitir plata”.

Finalmente, Granados concluyó que “en estos días todo el mundo está pendiente de cómo sigue la película”, recordando que faltan apenas 10 días hábiles para las elecciones legislativas, un período que, según sus palabras, “acá equivale a un siglo”.