Locura en un control de la Ruta 92: una mujer amenazó con prenderse fuego para evitar la retención de su moto

El rodado tenía pedido de secuestro y ella contaba con documentación apócrifa. Con un encendedor amenazó prender fuego el rodado con ella y sus hijos a bordo.

Hoy 09:44

Una particular situación se vivió en la jornada del miércoles último, luego de que personal policial de la Comisaría 39 de Los Telares retuviera un motovehículo durante un operativo realizado en Ruta 92, a la altura del Paraje Saladillo del Rosario, y su propietaria amenazara con prender fuego el rodado con ella y dos menores a bordo, para evitar el secuestro del mismo.

En principio, en la moto en cuestión, una KTM Duke 200cc., circulaba un menor de edad sin la documentación correspondiente, quien manifestó que la misma la tenía en su domicilio a pocos metros del lugar; por lo que los efectivos le permitieron ir en búsqueda de la misma.

Minutos más tarde, se hizo presente la progenitora del menor de apellido Benítez de 35 años, quien manifestó haber adquirido recientemente el rodado en la ciudad de Añatuya y presentó una cédula del rodado. Al consultar con la planta verificadora de Ojo de Agua, se informó que dicha documentación era apócrifa y que la moto en cuestión tenía pedido de secuestro de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación y al ser informada que el rodado debía ser secuestrado, la mujer se alteró amenazando con un encendedor prender fuego el rodado, con ella y sus dos hijos menores a bordo de la misma.

El personal policial intentó hacerla desistir de acción y reducirla, pero la señora se tornó violenta agrediendo a dos efectivos policiales con golpes de puño; por lo que tuvo que ser aprehendida por atentado y resistencia, además de lesiones contra el personal policial, quedando a disposición de la justicia interviniente de ciudad Capital. El rodado fue trasladado a sede policial.