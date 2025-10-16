Convocan para este sábado a una marcha pacífica en defensa de los derechos de las personas con discapacidad

La manifestación será este sábado a las 10 en Plaza Libertad, en coincidencia con la visita del presidente. Reclaman el cumplimiento de la ley de discapacidad ya sancionada por el Congreso.

Hoy 09:59

Un grupo de padres, familiares de personas con discapacidad y terapeutas convocó a una marcha pacífica para este sábado a las 10 de la mañana en Plaza Libertad, con el objetivo de reclamar el cumplimiento efectivo de la ley de discapacidad, ya sancionada por el Congreso de la Nación.

Los organizadores señalaron que la movilización busca visibilizar la situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias, médicos y profesionales terapéuticos, quienes denuncian demoras, recortes y trabas en la aplicación de políticas públicas que garanticen sus derechos.

La marcha coincidirá con la visita del presidente de la Nación, ante lo cual los convocantes expresaron que su intención es manifestarse de manera respetuosa pero firme.