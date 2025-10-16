Las Guerreras Doradas llegan a Santiago del Estero con un show lleno de música, magia y emoción

El espectáculo infantil se presentará el 18 de noviembre a las 19 horas en el Paraninfo de la UNSE. Promete una experiencia única donde la amistad, la valentía y la alegría se combinan en una puesta en escena inolvidable.

Hoy 11:08

El próximo 18 de noviembre, a las 19 horas, el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será el escenario de un espectáculo que promete encantar a toda la familia: “Guerreras Doradas”, un show infantil en vivo que invita a brillar, soñar y creer en uno mismo.

La propuesta combina música, baile y un mensaje profundamente inspirador, protagonizado por tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos.

Con coreografías llenas de energía, canciones vibrantes y amistades puestas a prueba, las Guerreras Doradas deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la fuerza de sus voces unidas.

El espectáculo invita a los más chicos —y también a los grandes— a descubrir que cada niño y niña lleva un héroe en su interior, y que el verdadero poder está en creer en uno mismo, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos.

“¡Cuanto más fuerte y más unidos cantemos, nada podrá detenernos!”, aseguran sus protagonistas, en un mensaje que resume el espíritu del show.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Norteticket.com y en la boletería del teatro, para vivir una experiencia en vivo llena de música, emoción y magia junto a Las Guerreras Doradas.