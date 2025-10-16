"El candidato libertario propone que los jóvenes saquen un crédito para pagar la universidad ¿qué clase de país quieren?"

Pablo Mirolo, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, dialogó con Radio Panorama en la antesala de las elecciones que renovarán autoridades en nuestra provincia.

Hoy 13:39

El candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, Pablo Mirolo, dialogó con Radio Panorama en la antesala de las elecciones que renovarán autoridades en Santiago del Estero. Durante la entrevista, analizó la situación social y económica de la provincia y cuestionó duramente las propuestas de los sectores libertarios.

“Hemos hecho una campaña en base al diálogo, en escuchar los problemas de la gente y cómo está viviendo este momento que ha golpeado mucho a las familias santiagueñas”, expresó Mirolo, quien también remarcó que “ante la motosierra de este gobierno nacional insensible, también estuvo la ausencia de un gobierno provincial que ha mirado para otro lado”.

En ese sentido, sostuvo que Santiago del Estero “ha crecido mucho en la producción de materia prima” y que “hay que volver a poner credibilidad en nuestra gente”. “No es una provincia dormida, como nos quieren hacer creer: está despierta, pero tiene que animarse a renovar. Venimos con ese mensaje, con una campaña de propuestas y diálogo constante. En La Banda fuimos un signo político diferente al oficialismo, pero apostamos al consenso como camino de construcción”, añadió.

Mirolo señaló tres ejes centrales que, a su entender, deben volver a ser prioridad: salud, educación y trabajo. “Hay que aumentar el presupuesto de salud para que médicos y enfermeros puedan llegar a los hospitales del interior. Tenemos los sueldos más bajos del país y eso impacta directamente en la calidad de las prestaciones”, afirmó.

Respecto a la educación, advirtió que “de cada 100 chicos que comienzan la primaria, solo 5 terminan la secundaria”, y atribuyó esa situación no solo a cuestiones económicas, sino también a “las dificultades que tienen los estudiantes para llegar a la escuela, sumado a la pérdida del boleto estudiantil gratuito”.

En cuanto a la generación de empleo, Mirolo insistió en que “la industrialización es la clave para el desarrollo provincial”.

Por otro lado, cuestionó el funcionamiento de la Legislatura provincial: “La Cámara se ha convertido en una escribanía del Poder Ejecutivo. Los problemas que planteamos no tienen su caja de resonancia. Creemos que viene una Cámara con mayor representación para todas las fuerzas políticas”.

Finalmente, apuntó contra los sectores libertarios: “Los candidatos de Despierta Santiago y La Libertad Avanza defienden las ideas de Milei en la provincia. Nosotros no queremos un Milei en Santiago. Votar con enojo es lo que estamos padeciendo ahora”, advirtió.

Y concluyó con una crítica directa a una de las propuestas del candidato libertario a gobernador: “Ayer escuchaba una propuesta donde planteaba que los jóvenes saquen un crédito para pagar la universidad. ¿qué clase de país quieren? Si algo nos hizo grandes en la región fue el acceso a la educación pública. Si hoy a los chicos ya les cuesta llegar a una universidad en avenida Belgrano, imagínense si les cobran. Queremos hacerles las cosas más fáciles, no ponerles más trabas para que puedan crecer”.