Defensa Civil brindó asistencia a familia que sufrió el incendio de su vivienda en Salavina

El incendio consumió la mayor parte de los bienes de la humilde familia, por lo que rápidamente del organismo oficial dispusieron de la ayuda inmediata.

Hoy 16:30

Personal del organismo a cargo del sub secretario de Defensa Civil Mario Guzmán; brindaron asistencia a la familia de la señora Rueda Olga, que sufrió el incendio de su humilde vivienda en la localidad de Villa Salavina.

El foco igneo ocurrió en el día de ayer, por causas que aún se tratan de establecer, pero las pérdidas fueron importantes a consecuencia del fuego.

Vecinos del lugar, personal municipal y efectivos policiales trabajaron para controlar la situación.

Por su parte desde Defensa Civil le hicieron llegar mobiliario, colchones, frazadas y unidades alimentarias, además de comprometerse a mejorar las condiciones de la vivienda.

