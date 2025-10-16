Invitan a la presentación del proyecto “Cicatrices que Salvan Vidas”

Con el mismo se busca promover la prevención, detección y educación en salud mamaria.

Hoy 16:39

El próximo lunes 20 de octubre, a las 11, se realizará el lanzamiento del proyecto “Cicatrices que Salvan Vidas” en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE.

La iniciativa impulsada desde Humanidades junto al Instituto Espacio de la Memoria y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Capital, busca promover la prevención, detección temprana y educación en salud mamaria con perspectiva de género y diversidad, en el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.

El evento será un espacio para celebrar la valentía de las mujeres y mujeres trans sobrevivientes de cáncer de mama y para reafirmar el compromiso institucional con la salud pública y la equidad.

El proyecto surge frente a un problema urgente: el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres en Argentina, y en provincias como Santiago del Estero persisten desigualdades en el acceso a la salud y demoras en los diagnósticos.

Con un enfoque innovador, la propuesta busca resignificar las cicatrices físicas y simbólicas como señales de vida, resiliencia y poder colectivo. “No son marcas de pérdida, sino testimonios de lucha y esperanza”, destacan desde la organización.

Desde una perspectiva inclusiva, “Cicatrices que Salvan Vidas” también visibiliza las experiencias de mujeres trans, tradicionalmente excluidas de las políticas de prevención, y promueve la construcción de una salud más justa y libre de estigmas.

Entre sus principales objetivos, la campaña propone difundir información accesible sobre autoexploración y controles médicos, visibilizar testimonios de vida, cuestionar estereotipos de belleza y género, y fortalecer redes comunitarias de acompañamiento y prevención.

El proyecto está dirigido a mujeres cis y trans de la provincia, la comunidad universitaria, organizaciones sociales y de la diversidad, así como al público general. También incluirá acciones educativas, artísticas y comunitarias en distintos espacios, promoviendo la empatía y la conciencia social.

“Cicatrices que Salvan Vidas” invita a toda la comunidad a sumarse a esta campaña transformadora, donde el arte, la salud y la solidaridad se unen para salvar vidas.