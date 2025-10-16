Destacan la reconstrucción de la terminal de ómnibus de Los Juríes

El antiguo edificio fue renovado en su interior y exterior, y se avanza en el techado de los boxes para los colectivos.

Hoy 18:06

Una ambiciosa obra lleva adelante el Municipio de Los Juríes, a fin de recuperar y poner en valor el viejo edificio de la terminal de ómnibus, lo cual lo realiza con recursos propios.

En principio se refaccionaron los sanitarios, se renovó el techo del edificio, se tiraron paredes que se encontraban en peligro de derrumbe y se levantaron nuevas, se colocaron cerámicos en el interior, luminarias modernas y nuevas instalaciones eléctricas. También se hizo llegar el agua de red, un detalle que representa un gran avance. También los espacios de boletería y el bar-comedor fueron reconstruidos, devolviéndole al lugar su espíritu de encuentro.

Aún restan detalles para finalizar lo proyectado, como la colocación del nuevo techo en la galería donde se encuentran los boxes para los colectivos.

De este modo la terminal en poco tiempo va recobrando vida, y lo parecía una utopía, para la comunidad fue volviendo a ser un espacio de reencuentro.