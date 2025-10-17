Con la mira en la Copa, Racing abre la fecha ante Aldosivi por el Clausura

La Academia abrirá la fecha 13 del Torneo Clausura este viernes desde las 19.00 ante un Tiburón que llega en alza y sueña con mantener la categoría. Costas piensa en Flamengo, pero necesita sumar en casa.

Hoy 01:47

Racing y Aldosivi jugarán este viernes a las 19.00 en el Cilindro de Avellaneda, en el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Costas viene de superar a Banfield por 3 a 1 y se repuso del golpe ante River, justo antes de encarar la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Del otro lado, el conjunto marplatense llega entonado tras dos victorias clave ante Unión y Huracán, que lo ilusionan con salir del fondo y mantener la categoría.

En cuanto al presente académico, Racing sabe que no puede dejar más puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en los playoffs del Clausura. Sin embargo, el foco principal está en el duelo copero del miércoles en el Maracaná. Costas planea una rotación obligada, ya que no podrá contar con Gabriel Rojas, lesionado frente a Banfield, ni con Franco Pardo y Elías Torres. Además, Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa trabajan para llegar al choque con el Mengao.

Por su parte, Aldosivi vive su mejor momento del semestre. Tras un arranque complicado, el Tiburón encontró regularidad y bajó de un golpe a Unión, líder en su momento, al ganarle 2-0 en Santa Fe, resultado que repitió en el Minella ante Huracán. Aun así, sigue anteúltimo en los promedios y en la tabla anual, solo por encima de San Martín de San Juan, pero con la esperanza renovada.